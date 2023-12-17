نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. حسن شحاته يكشف دور مانويل جوزيه للمنتخب وأمير هشام يوضح 3 صفقات الزمالك.. بديل موديست في الأهلي والأبيض يطرد نداي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023.

حسن شحاتة: جوزيه سبب نجاحي الأول مع مصر

حسن شحاته

علق حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك السابق والمدير الفني لمنتخب مصر الأسبق، على مستوى النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز أمام اتحاد جده في المباراة الأولى به بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأكد حسن شحاته:" ما يقدمه الأهلي في المونديال ليس جديد عليه سواء على مستوى النتيجة أو الأداء أمام اتحاد جده، وهذا طبيعي كرد على الاستفزازت التي مارسوها قبل المباراة".

وتابع شحاته في تصريحاته لبرنامج "الكابتن" مع الكابتن أحمد حسن المذاع على قناة Dmc:" كلمة السر الأولى في مسيرتي كانت بسبب البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأهلي وقتها، في ظل رفضه قيادة منتخب مصر الفنية لأستمر أنا في منصبي واحقق 3 ألقاب متتالية من أمم إفريقيا.

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حسن شحاتة: البعض أخبروني بأن المحترفين يرفضون وجودي في 2006

قال الكابتن حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للمنتخب الوطني، أنه واجه موقفا صعبا في ٢٠٠٦، عندما تلقى معلومات بأن اللاعبين المحترفين بالخارج يرفضون قيادتي للمنتخب، ويجهزون لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن ذلك.

وقال حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc:: اجتمعت بسمير عدلي المدير الإداري وأخبرته بأن يسمح لمن يرغب في عدم الاستمرار بمغادرة فندق الإقام.. كنت أشعر بالقلق نتيجة الأزمة ولكن القرار كان محسوما ورفضت التراجع عن طريقتي في اختيارات اللاعبين.

حسن شحاته: ميدو تعلم الدرس جيدا بعد قيادة الإسماعيلي

أحمد حسام ميدو

علق حسن شحاته مدرب منتخب مصر السابق، ونجم نادي الزمالك على الأزمة الشهيرة مع أحمد حسام ميدو عام 2006، أثناء اعتراضه عليه بعد تغييره في أحد مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

ونجحت الفراعنة في ذلك الوقت بتحقيق لقب البطولة، وحصد 3 ألقاب متتالية.

وتحدث حسن شحاته عن أزمته الشهيرة مع ميدو:" لم أقصد أن أغصب ميدو أبدا أنا مدرب وكنت أقوم بتنشيط الهجوم، وهذا نا حدث عمرو ذكي شارك في دقائق أحرز هدف، وتصالحت مع ميدو في اليوم التالي".

وتابع شحاته في تصريحاته لبرنامج "الكابتن" مع الكابتن أحمد حسن المذاع على قناة Dmc:" بعد اتجاه ميدو للتدريب، واجه نفس الموقف مع حسني عبد ربه في الإسماعيلي وقتها علم الكثير عن تصرفه".

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الزمالك يحسم 3 صفقات جديدة في يناير

الزمالك

تعمل إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، على حل أزمة القيد التي تضرب الفارس الأبيض هذا الموسم، وكانت سببا رئيسيا في تراجع ونتائج الفريق ورحيل بعض النجوم، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء في الموسم الحالي.

ويحاول مسؤولو الفريق، الوصول إلى اتفاق مرضي مع إدارة سبورتنج لشبونة البرتغالي، للاتفاق حول تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الزمالك حصل على توقيع 3 لاعبين من القسم الثاني لتدعيم صفوفه، وهناك مراقبة أيضًا للاعب حسين زيكا لاعب وسط الترسانة، تمهيدًا لضمه".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك نجح في الحصول على توقيع رغبة الثلاثي أحمد ربيع لاعب السكة الحديد، ومحمد عاطف لاعب طنطا، ومحمد سعيد مدافع لافيينا".

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حسن شحاته: شيكابالا كان يرفض الانضمام لمنتخب مصر

شيكابالا

فجر حسن شحاتة، نجم نادي الزمالك السابق ومدرب منتخب مصر الذي حقق معه إنجازات لا تنسى، مفاجأة عن محمود عبد الرازق شيكابالا، وعدم انضمامه لفترات طويلة إلى قائمة الفراعنة في المباريات.

وقال حسن شحاته:" تعجبت من أسباب ومبررات شيكابالا في الاعتذار عن وجوده مع المنتخب في بعض الأوقات، في 2010 سبب لي غضب شديد بين شوطي مباراة موزمبيق لذلك قمت بتعنيفه بسبب عدم الجدية".

وواصل شحاته في تصريحاته لبرنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: "شيكابالا بعد ذلك تأثر نوعا ما بأنفلونزا الطيور وقتها بالفعل ولكن كان هناك أسباب أخرى".

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الأهلي يرصد بديل موديست

موديست

تكثف إدارة النادي الأهلي بحثها في الفترة الحالية، للاستقرار على هوية مهاجم القلعة الحمراء الجديد، بعد معاناة الفريق هذا الموسم في الخط الأمامي، بعد تراجع مستوى صلاح محسن ورحيل محمد شريف، وعدم ظهور الصفقة الأخيرة، أنتوني موديست، بالمستوى اللائق.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، بضرورة التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن الأهلي اقترب من التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يتعاقد مع صفقة هجومية تحت السن في يناير المقبل، وأبرز المتاحين جنسيتين الأول غاني والثاني إيفواري".

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خالد بيبو يكشف حقيقة خلافه مع سيد عبد الحفيظ

خالد بيبو

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن حقيقة ما يتم تردده بشأن وجود أزمة وخلاف بينه وبين سيد عبد الحفيظ، صاحب هذا المنصب في السنوات الأخيرة داخل جدران القلعة الحمراء بعد رحيله هذا الموسم.

وتستعد كتيبة الأهلي في الوقت الحالي، لخوض مباراة صعبة أمام نظيره فلومينيسي البرازيلي، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأكد خالد بيبو في تصريحاته ببرنامج ملعب أون تايممع سيف زاهر: "سيد عبد الحفيظ زميل ملعب وأخ وبينا عيش وملح وبينا سنين كتير محترمه تعلمنا داخل الأهلي الكثير وسيبقى دائما أخ لي".

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هل يفاوض الأهلي مهاجم نيجيري في يناير؟

الاهلي

تنتظر جماهير وعاشقي النادي الأهلي مؤخرا، تعاقد إدارة النادي مع مهاجم أجنبي جديد ومميز، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، بعد الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفارس الأحمر هذا الموسم.

وجاء ذلك بعد رحيل محمد شريف إلى فريق الخليج السعودي، وعدم ظهور أنتوني موديست بالمستوى الفني المطلوب، وتراجع أداء صلاح محسن وعدم اقتناع كولر بقدراته.

وأكدت الناقدة الرياضية "ريهام حمدي"، في تصريحات لبرنامج جمهور التالته على قناة أون تايم سبورت:" أن مسؤولو لجنة التعاقدات قاموا بتحضير قائمة كبيرة من اللاعبين والصفقات الجديدة لعرضها على المدرب".

وتابع:" لم يحدث كما يتردد أن الأهلي اقترب أو دخل في مفاوضات مع مهاجم نيجيري، المدرب شاهد بعض السير الذاتية وأبدى إعجابه ببعض اللاعبين ولكن ينتظر رؤية المزيد".

الزمالك يقرر طرد محترف الفريق

الزمالك

يناقش مسؤولو إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، مصير بعض نجوم الفريق والمحترفين، خلال الموسم الحالي بعد تراجع مستوى العديد من النجوم، في ظل أزمة القيد التي تمنع القلعة البيضاء من ضم أي صفقة جديدة.

ودخلت إدارة الزمالك مؤخرا، في خطوط تواصل مع مسؤولو فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، لحل أزمة القيد والاتفاق حول صيغة مناسبة لسداد غرامة قائد الفريق، محمود عبد الرازق شيكابالا.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن مجلس إدارة نادي الزمالك، يبحث التخلص من السنغالي إبراهيما نداي مهاجم الفريق، خلال شهر يناير المقبل".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اتجاه الزمالك يأتي نظرًا للمقابل المادي الذي يحصل عليه بالدولار ورفضه الحصول عليه بالمصري واتجاه لعقد جلسة مع وكيله لفسخ العقد بالتراضي".