ليفربول يسقط.. وأرسنال يتصدر البريميرليغ

ليفربول يسقط.. وأرسنال يتصدر البريميرليغأهدر ليفربول فرصة استعادة الصدارة، بعد تعادله من دون أهداف مع مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، لينهي سجله المثالي على أرضه هذا الموسم.

وابتعد فريق المدرب يورغن كلوب عن المركز الأول لحساب أرسنال في وقت سابق من اليوم، وكان بإمكانه استعادة مكانه على القمة إذا فاز، لكنه افتقر إلى خطورته المعتادة على المرمى.

وتمسك فريق يونايتد، الذي افتقد الثقة بعد أسبوع بائس، بنقطة التعادل الممل، على الرغم من أنه سجل الآن مرة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات خاضها على أرض ليفربول.

وأنهى الفريق الزائر المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد ديوغو دالوت في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على إنذارين.

ويملك ليفربول صاحب المركز الثاني 38 نقطة من 17 مباراة، مقابل 39 نقطة لأرسنال المتصدر، بينما يحتل يونايتد المركز السابع برصيد 28 نقطة.

وكان أرسنال استرد صدارة الدوري الإنجليزي عقب فوزه الثمين على ضيفه برايتون بهدفين دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وشدد أرسنال من ضغطه ومحاولته المستمرة على المرمى، حتى أحرز هدف التقدم عن طريق مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة 53، قبل أن يعزز الألماني كاي هافيرتز تقدم المدفعجية بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وفي مباريات أخرى، واصل أستون فيلا نتائجه الرائعة، وحقق فوزه الثالث تواليا والخامس في مبارياته الست الأخيرة، بعدما قلب الطاولة على مضيفه برينتفورد وخرج منتصرا بهدفين لهدف.

برينتفورد كان البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه كين لويس-بوتر في الدقيقة 45، لكنه تعرض لضربة قاسية بطرد مدافعه بن مي في الدقيقة 71، وهو ما استغله أستون فيلا لإدراك التعادل بواسطة الإسباني أليكس مورينو 77، قبل أن يسجل أولي واتكينز هدف الفوز في الدقيقة 85.

كما تم طرد لاعب وسط أستون فيلا، الفرنسي بوباكار كامارا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وعزز أستون فيلا موقعه في المركز الثالث برصيد 38، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة خلف أرسنال المتصدر.

كما تغلب وست هام يونايتد على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، سجلها الغاني محمد قدوس (هدفين) وجاريد بوين، في الدقائق 22، و32، و74 على التوالي.

ورفع وست هام رصيده إلى 27 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن، في حين تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.