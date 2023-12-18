تاريخ مواجهات الأهلي ضد الأندية البرازيلية قبل مواجهة فلومينينسي (أرقام)

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية حاليًا وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

وستنطلق مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في تمام الثامنة مساء غدًا الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، حيث ستقام المباراة على استاد الجوهرة المشعة في جدة.

وكان النادي الأهلي تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب فوزه على الاتحاد السعودي في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1.

ويمتلك النادي الأهلي سجلًا مخيبًا من المواجهات أمام أندية البرازيل في بطولة كأس العالم للأندية قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره فلومينينسي غدًا الاثنين.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الأندية البرازيلية

سبق أن التقى الأهلى مع الأندية البرازيلية في 5 مواجهات سابقة، حقق الفوز في مباراة واحدة بركلات الترجيح، فيما تلقى الهزيمة في 4 لقاءات، سجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

أولى مباريات الأهلي ضد الأندية البرازيلية كانت أمام فريق انترناسيونالي عام 2006 وخسر الفريق الأحمر بنتيجة 2-1 في النسخة التي أقيمت باليابان.

أما ثاني اللقاءات كان ضد كورينثيانز فى الدور نصف النهائى لكأس العالم للأندية، نسخة اليابان 2012، وتلقى الخسارة بهدف دون مقابل.

وفي مباراته الثالثة فاز الأهلى على بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، عام 2020، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبي.

بينما تلقى الأهلى الخسارة أمام بالميراس بثنائية دون مقابل، في الدور نصف النهائى لكأس العالم للأندية 2021 بالإمارات.

آخر مواجهة بين الأهلي وأندية البرازيل كانت في النسخة الماضية أمام فريق فلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث وخسر بنتيجة 4-2.