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أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء، في إنهاء أزمة نادي وادي دجلة حول مستحقات النادي بشأن رعاية النجم السنغالي إبراهيما نداي.

الزمالك ينهي أزمة وادي دجلة بشأن مستحقات رعاية إبراهيما نداي



ويعاني مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد، من العديد من الأزمات التي يجب حلها بشكل هام وسريع خلال الفترة الحالية.



ومن جانبها نجحت إدارة الزمالك، في إنهاء أزمة مستحقات ذئاب الجبل، بشأن حق رعاية اللاعب السنغالي إبراهيما نداي.

يأتي ذلك بعد أن قامت إدارة الأبيض بدفع مبلغ 7 آلاف يورو لنادي وادي دجلة فيما يتعلق بحق رعاية نداي.



وفي نفس السياق يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي، في اللقاء المقرر له يوم الأربعاء المقبل الموافق 20ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.