نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماحد الحنبلي في حوار لـ "دوت الخليج الرياضي": 16 سبب يُبطلوا انتخابات الزمالك وطعني في مصلحة الكيان وهذا موقفي من التعاون مع مرتضى منصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدمي بطعن ضد صحة انتخابات الزمالك حقي القانوني

أين ذهبت أصوات 75 ألف عضوًا بالجمعية العمومية؟

أصوات فاروق جعفر وهشام يكن غير طبيعية

لو حصلت على صوت واحد سأقدم طعنًا ضد مجلس حسين لبيب

مرتضى منصور صاحب طفرة إنشائية بنادي الزمالك

الالتراس منعوا الجمعية العمومية من التصويت



حاور موقع دوت الخليج الرياضي ماجد فاروق الحنبلي المرشح السابق على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والذي تقدم بطعن ضد صحة انتخابات مجلس القلعة البيضاء الحالي برئاسة حسين لبيب.

تصريحات ماجد فاروق الحنبلي

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قررت حجز الدعوى المقامة من ماجد فاروق الحنبلي وكريم عادل عضوا نادى الزمالك، والمطالبة ببطلان الانتخابات لجلسة 14 يناير للحكم.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية نص الحوار مع ماجد فاروق الحنبلي المرشح السابق لرئاسة الزمالك والذي كشف خلاله أسباب تقدمه بطعن ضد صحة انتخابات مجلس القلعة البيضاء وكذلك تعاونه مع مرتضى منصور رئيس النادي السابق.



لماذا تقدمت بطعن ضد صحة انتخابات مجلس إدارة الزمالك؟

تقدمت بطعن لكي أطالب ببطلان الانتخابات لستة عشر سببًا، من أهمها أن اللائحة يوجد بها ما يدل على أن الجمعية العمومية التي انتخبت المجلس الحالي ليست بالكم الطبيعي بدليل أن انتخابات دورة 2022 كان هناك أكثر من 123 ألف عضو مسجلين ولهم حق الانتخاب على عكس الجمعية الأخيرة والتي سجلت 48 ألف عضو وهذا الأمر فاجئني. تسآلت أين ذهبت تلك الأعداد لماذا لم تُسجل؟ قصة القيمة المضافة التي أُثيرت قبل الانتخابات كان هناك غرض معين، وتحقق هذا الغرض مع الآسف، وتواجدت بمجلس الدولة لأني أطالب بالحق لا أكثر، وطعني لمصلحة نادي الزمالك وأعضاء النادي.

جمهور الزمالك يعيش منذ 2005 في دوامة القضايا والجمهور الأبيض اطمئن بعد الاستقرار الإداري هل ترى أن طعنك في مصلحة النادي خلال الفترة الحالية؟

تقديم طعن على انتخابات الزمالك حقي القانوني، وحذرت قبل العملية الانتخابية من أهمية عدم وجود شوائب بالانتخابات كشرط لعدم تقدمي بطعن، ولكن فوجئت بأمور غريبة منها كم الجمهور الذي تواجد في الحرم الانتخابي والذي منع أعضاء كثيرة من التصويت، هذه الأمور أدت إلى بطلان شرعي لانتخابات الزمالك. لم يوجد قدر من التكافؤ بالعملية الانتخابية بالنسبة لجميع المرشحين، كذلك الأصوات النهائية والتي لم تكن أصوات المرشحين الحقيقيه، غير طبيعي حصول فاروق جعفر نجم مصر على 2000 صوت، كيف حصل هشام يكن على تلك الأصوات مع أنه قد حصد 12 ألف صوت بالانتخابات قبل الماضية، أعتقد أن هناك مرشحون ستنصفهم المحكمة؛ لأن الأصوات التي ظهرت على مسؤوليتي الشخصية "غير طبيعية".

الفارق كان كبيرًا جدًا بين الأصوات التي حصلت عليها وأصوات حسين لبيب رئيس النادي لم تكن هناك منافسة بينكما في الانتخابات فما فائدة طعنك إذن؟

في حالة وجود تزوير وأقرت به المحكمة لا تسألني على الأصوات، هذا أمر بديهي، ما دام هناك شبه تزوير وكما ذكرت في الأمثلة السابق ذكرها، هل الأصوات التي طُرحت طبيعية؟ بالتأكيد لا. على سبيل المثال كيف يحصل مصطفى عبد الخالق صاحب الظهير الجماهيري في ميت عقبة على تلك الأصوات؟ هناك مرشحون كثيرون القوة التصويتة لهم أكبر من المعلن بكثير. هل الأصوات المعلنة للدكتورة ياسمين الشريف وهشام نصر وخالد منتصر حقيقية؟ مستحيل هذا الأمر. في حالة وجود تزوير لا تسأل على أصوات حتى لو حصلت على صوت واحد في الانتخابات. يكفي أن المستشار عبد الله قنديل رئيس اللجنة التي أشرفت على الانتخابات قال لحسين لبيب "أخرج الالتراس" أثناء الانتخابات، كيف يدخل 2000 مشجع من الالتراس ويمنعوا الأعضاء من التصويت ونسأل على الأصوات في النهاية؟

ما رأيك في أداء مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي؟

في البداية لا بد أن أؤكد أن طعني صحي لمصلحة نادي الزمالك، إذا نظرنا إلى أداء المجلس الحالي فنجد أني قدمت الطعن متأخرًا ودائما البدايات تدل على النهايات، هل قدم المجلس الحالي شئ يدفعني إلى مساندته؟ إطلاقا كلها تصريحات كاذبة، تحدثوا عن صندوق أين الصندوق؟ قالوا هناك رجال أعمال وتراجعوا، لم نجد أي جديد.

هل الوقت كان كافيًا للحكم على أداء مجلس الزمالك بالفشل لا سيما وأن المجلس انتخب منذ شهرين فقط ؟

بغض النظر عن الوقت، الوعود الانتخابية لهم قالوا أن حل أزمات الزمالك ستكون من اليوم التالي لانتخابهم وهناك مقاطع فيديو مسجلة لرئيس النادي والمسؤول عن كرة القدم حاليًا قالوا أن من اليوم الثاني سيجددوا لـ اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وكذلك وعود بفتح القيد. لم نرى وعود على أرض الواقع بالعكس نادي الزمالك "في النازل" يوم بعد يوم. أعضاء الجمعية العمومية يذهبون لنادي الترسانة بحثًا عن الأمن والأمان الذي غاب عن النادي. وضع الطعن طبيعي سواء من ماجد الحنبلي أو من غيري.

بفرض أن الحكم القضائي كان في صالحك فإن القانوني تعيين لجنة لمدة عام حتى إجراء انتخابات جديدة، هل ترى أن هذا الأمر يفيد النادي؟

أولا لكي أكون صريحًا أنا ضد تعيين لجان لإدارة نادي الزمالك؛ لأن اللجنة لا تراعي أمور النادي مثل أبناء الزمالك.

إذن ما فائدة الطعن الذي تقدمت به؟

استقدام لجان في حال كان الحكم لصالحي أمر وارد ولكني ضد استمرار اللجان لفترة طويلة، على سبيل المثال تولى الدكتور عماد البناني مسؤولية النادي في مهمة ولكنه أداها باستعجال شديد دون مراعاة المعايير الإجرائية للانتخابات وهذا الأمر جعل النادي معرضًا بنسبة 100% لخروج أمين الصندوق خارج مجلس الإدارة.

هل ستخوض انتخابات الزمالك القادمة؟

لكل حدث حديث، أنا دوري أؤديه حفاظًا على مقدرات نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية.

هل لو ترشح مرتضى منصور في المستقبل لانتخابات الزمالك ستخوض السباق ضده؟

لكل حدث حديث

هل كان هناك تعاون بينك وبين مرتضى منصور خلال الفترة الماضية؟

أواجه هذا السؤال كثيرًا. مرتضى منصور هو رئيس نادي الزمالك السابق وأعتقد أن له انجازات ملموسة، نادي الزمالك الموجود حاليًا 80% من إنشآته هو "مرتضى منصور" هذا الأمر لا يخفل عن أحد، عضو الجمعية العمومية يدرك هذا الأمر جيدًا، لأن أتنصل مثلما يفعل البعض هذا الرجل رئيس نادي لا يجب التطاول عليه.

قراءاتي لحديثكم.. مرتضى منصور لو ترشح لن تخوض السباق الانتخابي ضده، ما رأيك؟

لكل حدث حديث.