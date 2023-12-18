سيد معوض: أجواء كأس العالم للأندية تعزز أداء الأهلي وبيرسي تاو يتألق بشكل خاص

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن الأجواء المميزة في كأس العالم للأندية ساعدت لاعبي الأهلي على الظهور بشكل قوي أمام اتحاد جدة السعودي، مشيرا إلى أن بيرسي تاو من أبرز عناصر الفريق الأحمر، وأصبح من أهم العناصر في الفريق، ويتحدث عن الإعلام البرازيلي ومسئولي فلومينينسي البرازيلي بعدما ظهر بشكل جيد في المباراة السابقة.

سيد معوض: أجواء كأس العالم للأندية تعزز أداء الأهلي

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد، وأوصل رسالة مبكرة بأنه سيقدم مستوى قوي خلال اللقاء، وفي بداية اللقاء وضع بيرسي تاو الكرة بشكل جيد لـ محمد هاني داخل منطقة الجزاء، ولعبها عرضية اخرجها حارس الاتحاد، هذه الفرصة أكدت أن الفريق سيقدم أداءا جيدا، وكولر كان يلعب بشكل جيد على الأطراف".

وأضاف: "الأهلي سبق وفاز على الهلال السعودي في أجواء رائعة أيضا رغم النقص العددي في صفوفه، والملاعب الجيدة تساعد اي لاعب في الظهور بمستوى جيد، بالتأكيد الدوري السعودي أقوى من المصري ولكن لو توافر لنا عوامل النجاح سنصل لمستوى أقوى، والنقطة الفاصلة في الكرة المصرية عدم وجود الجماهير بشكل مكثف خلال السنوات الماضية، والأهلي لديه هدف واضح وهو الوصول لأبعد نقطة ولذلك كان في حالة تركيز شديدة، والكرة لا تعترف سوى بالجهد والعرق".

وأكمل: "ركلة الجزاء التي سجلها معلول، منحت اللاعبين ثقة كبيرة، ومحمد الشناوي كان له دور كبير في النتيجة بعدما تصدى لركلة جزاء بنزيما وتصدى لأكثر من فرصة، وهو من أبرز الحراس مؤخرا وساهم في بقاء الأهلي داخل الجيم، وكل اللاعبين كانوا يلعبون بثقة كبيرة، بالإضافة لحالة التعاون من جانب كهربا مع زملائه، خصوصا في هدف امام عاشور، الفريق تخلى عن الفردية، وابتعد اللاعبين عن حالة اللامبالاة".

وزاد: "هناك روح مختلفة بسبب الأجواء الرائعة، والأهم حاليا اغلاق صفحة اتحاد جدة والتي أصبحت من الماضي، والأهلي حاليا أمام فرصة لا تعوض، سنحت لنا أكثر من مرة ولم نصعد للنهائي، الصعود للمباراة الختامية ستكون انجاز كبير، وكرة القدم لا تعترف بالأسماء، لكنها تعترف بالجهد داخل الملعب فقط".

وواصل: "الأهلي لديه فرصة في الوصول لمركز أفضل، خصوصا أنه لم يسبق له اللعب في النهائي، عكس أندية افريقية وعربية وصلت للمباراة الختامية".

وأتم: "اتوقع أن كولر سيلعب بنفس تشكيلة اللقاء السابق امام الاتحاد، ومحمد هاني يتألق بصفة دائمة في مونديال الأندية، دائما عندما يكون هناك ملعب جيد وجمهور قوي يظهر اللاعب بمستوى جيد، نفس الأمر بالنسبة لمعلول وكذلك الخط الخلفي، وكهربا وتاو والشحات قدموا مستوى جيد، من الصعب تغيير التشكيل في ظل الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها".