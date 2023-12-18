نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب النادي الأهلي موعدًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على نادي الاتحاد السعودي في ربع نهائي مونديال الأندية.

ونجح الأهلي في الفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف، عن طريق معلول، الشحات، إمام عاشور، في المباراة التي أقيمت بينهم في ربع نهائي البطولة.

موعد مباراة الاهلى وفلومينينسي البرازيلي

يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليًا فى السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفلوميسينى البرازيلى

تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

تاريخ مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية

سطر الأهلي اسمه في تاريخ مونديال الأندية، كثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، حيث شارك في البطولة في 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.