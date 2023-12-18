فهد العتيبي: أتمنى صعود الأهلي لنهائي كأس العالم للأندية.. والفريق يمتلك خبرات وشخصية كبيرة

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد المعلق السعودي فهد العتيبي، أنه يتمنى صعود النادي الأهلي للمباراة النهائية، ومواجهة فلومينينسي البرازيلي تاريخية وفرصة كبيرة للصعود، مشيرا إلى أنه خصم في المتناول، وأقل من أندية برازيلية آخرى فازت بكأس ليبرتادورس في أعوام سابقة.

فهد العتيبي: أتمنى صعود الأهلي لنهائي كأس العالم للأندية

وقال العتيبي في تصريحات عبر برنامج بوكس توبوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الأهلي لديه الخبرات في المباريات الكبرى، والاتحاد كان يشعر بأنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين العالمية، لكن الأحمر دائما يقدم مستويات عالية في كأس العالم للأندية، وهو يمتلك الخبرة والشخصية والروح القتالية والدعم الجماهيري الكبير التي حرصت على التواجد لمؤازرة الفريق".

وأضاف: "اتحاد جدة كان يستسهل اللقاء، والبعض كان يتحدث عن وجود تذبذب في نتائج الأهلي قبل البطولة، ونفس الأمر لفريق الاتحاد، والفريق الأحمر لم يقدم المستوى الجيد منذ بداية الموسم، لكن رد فعل الأهلي كان أقوى خلال اللقاء، وظهرت روح اللاعبين خلال اللقاء".

وأكمل: "كمعلق أصف ما أراه أمامي، والأهلي دائما يظهر في مستوى جيد خلال تلك المباريات، ومن النادر أن نرى الأهلي مستواه غير جيد عندما يخوض منافسة قوية، وهو فريق يمتلك شخصية كبيرة ولديه قدرة خاصة على التعامل مع هذه المباريات".

وواصل: "ما شاهدناه بعد المباراة يؤكد على التلاحم القوي بين الشعبين المصري والسعودي، وكانت هناك حالة مرح كبيرة من الجمهور الاتحادي، وكانت الأجواء جيدة من جانبهم رغم الخسارة، وهو ما يؤكد العلاقة التاريخية بين الشعبين، بعيدا عن السوشيال ميديا التي لا تعكس الواقع، ودائما العلاقة أخوية قبل وبعد المباراة، والتنظيم كان رائعا داخل وخارج الملعب".

وختم تصريحاته قائلا: "أثق في دعم الجماهير السعودية للنادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي، ونتمنى التوفيق للفريق الأحمر".