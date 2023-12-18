حمادة عبد الباري: رحلت عن الزمالك بطريقة غير جيدة.. وتغيير الأجهزة الفنية بالوقت الحالي غير مناسب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حمادة عبد الباري مدير جهاز كرة اليد السابق بالزمالك، أنه كان على علم برحيله من قبل انتخابات النادي.

حمادة عبد الباري: رحلت عن الزمالك بطريقة غير جيدة

وقال عبد الباري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أعلم من قبل انتخابات الزمالك أنني سأرحل لأن الإدارة جاءت بأشخاص ليسوا على توافق معي".

وأكمل: "قدمت الاستقالة احتراما لذاتي ورحلت بطريقة غير جيدة عن الزمالك، كما أنني رفضت عرض حسين لبيب بالعمل في منصب مدير إدارة النشاط الإجتماعي".

وتابع: "أحمد هتلر قال لي بأنه تم تهميشي من قبل الإدارة، كما أن لدي نحو 2 مليون جنيه مستحقات متأخرة".

وأشار: "انا أنتمي إلى كمال درويش ولست محسوبا على مجلس مرتضى منصور".

وأتم: "تغيير الأجهزة الفنية بالوقت الحالي غير مناسب لأننا بمنتصف الموسم وفريق اليد يحتاج لصفقات منذ مطلع الموسم لكن لا توجد أموال".