الرياضة

حمادة عبد الباري: رحلت عن الزمالك بطريقة غير جيدة.. وتغيير الأجهزة الفنية بالوقت الحالي غير مناسب

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة عبد الباري: رحلت عن الزمالك بطريقة غير جيدة.. وتغيير الأجهزة الفنية بالوقت الحالي غير مناسب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حمادة عبد الباري مدير جهاز كرة اليد السابق بالزمالك، أنه كان على علم برحيله من قبل انتخابات النادي.

حمادة عبد الباري: رحلت عن الزمالك بطريقة غير جيدة

وقال عبد الباري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أعلم من قبل انتخابات الزمالك أنني سأرحل لأن الإدارة جاءت بأشخاص ليسوا على توافق معي".

وأكمل: "قدمت الاستقالة احتراما لذاتي ورحلت بطريقة غير جيدة عن الزمالك، كما أنني رفضت عرض حسين لبيب بالعمل في منصب مدير إدارة النشاط الإجتماعي".

وتابع: "أحمد هتلر قال لي بأنه تم تهميشي من قبل الإدارة، كما أن لدي نحو 2 مليون جنيه مستحقات متأخرة".

وأشار: "انا أنتمي إلى كمال درويش ولست محسوبا على مجلس مرتضى منصور".

وأتم: "تغيير الأجهزة الفنية بالوقت الحالي غير مناسب لأننا بمنتصف الموسم وفريق اليد يحتاج لصفقات منذ مطلع الموسم لكن لا توجد أموال".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا