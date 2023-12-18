نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصف نهائي كأس العالم للأندية.. كيف تشاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره وفلومينينسي البرازيلي على ملعب "الجوهرة المشعة" في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقد تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدوري الربع نهائي من مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم

وتبدأ صافرة الحكم لمباراة الأهلي ضد فلومينينسي والتي تقام اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فلومينيسني

وتبث المواجهة المنتظرة بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما ستنقل المباراة أيضا عبر قنواتها وتحديدًا SSC 1HD، ويتم التعليق على المواجهة بصوت المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.