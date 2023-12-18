نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. شاهد أرقام محمد الشناوي في كأس العالم للأندية قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد محمد الشناوي قائد وحارس مرمى النادي الأهلي من العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارسيل كولر لتخطي فلومينينسي البرازيلي والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فلومينينسي في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية حتى 22 ديسمبر.

ويتطلع "الشناوي" للدفاع عن مرماه في مواجهة فلومينينسي البرازيلي والحفاظ على نظافة شباكه من أجل قيادة الأهلي للعبور إلى نهائي البطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه، حيث أن أفضل انجاز للفريق حصوله على الميدالية البرونزية.

أرقام محمد الشناوي في كأس العالم للأندية

وشارك محمد الشناوي في 8 مباريات مع النادي الأهلي في 3 نسخ من بطولة كأس العالم للأندية بواقع 3 مباريات في نسخة 2020 / 2021، و4 مباريات في النسخة الماضية 2022/ 2023، ومباراة وحيدة في نسخة هذا العام.

استقبلت شباك "الشناوي" 11 هدفًا خلال مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية، فيما حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، وحصل مع المارد الأحمر على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في نسخة 2020 – 2021.

واستطاع محمد الشناوي التصدي لركلتي جزاء من الثنائي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد السابق، وفي نسخة هذا العام تصدى لركلة كريم بنزيما نجم الملكي السابق والاتحاد السعودي الحالي وقاد الأحمر للفوز 3-1.