نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. شاهد أرقام علي معلول في كأس العالم للأندية قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث التونسي علي معلول الظهير الأيمن لـ الأهلي عن تحقيق انجاز جديد في مشواره الكروي رفقة المارد الأحمر بالتأهل لنهائي كأس العالم عندما يلتقي فريقه مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال مساء الاثنين.

معلول قاد الأهلي للفوز على الاتحاد السعودي في المباراة الماضية على حساب الاتحاد السعودي بعدما سجل الهدف الأول من ركلة جزاء وهو الذي أربك حسابات العميد وتسبب في خسارته 3-1 وتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة.

ويأمل "معلول" في مواصلة تألقه في مباراة نصف النهائي اليوم ضد فلومينينسي البرازيلي وقيادة الفريق الأهلاوي للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه والمنافسة على ميدالية جديدة في مسيرته بالبطولة.

أرقام علي معلول في كأس العالم للأندية

شارك النجم التونسي في 4 نسخ لبطولة كأس العالم مع النادي الأهلي بواقع 10 مباريات آخرها كان ضد الاتحاد السعودي في الدور ربع النهائي من نسخة هذا العام والذي شهد تسجيله هدفًا وقيادة فريقه للفوز.

نجح علي معلول خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية في تسجيل هدفين في مرمى ريال مدريد في النسخة الماضية للبطولة، كما سجل هدف آخر في مرمى الاتحاد السعودي هذا العام، وصنع هدفين أيضًا.

وحصل معلول مع الأهلي على الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية مرتين في عهد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عامي 2021، 2022، بينما حصل فريقه على المركز الرابع في النسخة الماضية عقب الخسارة أمام فلامنجو.

ويحلم النجم التونسي بتحقيق لقب البطولة العالمية أو الميدالية الفضية هذا العام خاصة وأن مسيرته اقتربت من الوصول لمحطتها الأخيرة مع الأهلي وسيكون هذا أفضل تكريم لمشواره مع المارد الأحمر.