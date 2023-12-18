نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. شاهد أرقام محمد هاني في كأس العالم للأندية قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الظهير الأيمن لفريق الأهلي محمد هاني لخوض تحدي جديد مع كتيبة القلعة الحمراء عندما يواجهون فريق فلومينينسي في مباراة صعبة بالدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وستقام مباراة الأهلي مع نظيره فلومينينسي في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين، على استاد الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية.

ويعد "هاني" من العناصر الرئيسية التي يعول عليها الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وذلك لإمكانياته الفنية العالية في الجبهة اليمنى وخبراته الكبيرة مع الفريق الأحمر.

أرقام محمد هاني في كأس العالم للأندية

محمد هاني من أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في كأس العالم للأندية من الجيل الحالي وشارك في 11 مباراة، خلال 4 نسخ مونديالية.

ويعادل ظهير الأهلي رقم محمد أبوتريكة ووائل جمعة وحسام عاشور في عدد المباريات بالبطولة العالمية ولكل منهما 11 مباراة، ولديه فرصة لتجاوزهم حال مشاركته في مباراة اليوم ضد فلومينينسي.

وسجل "هاني" هدفًا وحيدًا في مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية جاء في شباك فريق مونتيري المكسيكي عام 2022 وقاد الفريق الأحمر للفوز بهدف دون رد، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

ونال محمد هاني الميدالية البرونزية مرتين مع النادي الأهلي في نسختي البطولة عامي 2021، و2022 على حساب بالميراس البرازيلي والهلال السعودي على الترتيب.