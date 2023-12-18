تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023

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أحمد جودة - القاهرة - اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي ضد نظيره فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأنددية 2023.

موعد مباراة الاهلى وفلوميسينى البرازيلي بكأس العالم للأندية

يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليًا فى السعودية.

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة فلومينينسي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم وعلي معلول.

الوسط: أحمد حسن كوكا، مروان عطية وإمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويغيب عن الأهلى في مباراة فلومينيسى الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق بسبب تعرضه للطرد فى مباراة اتحاد جدة السعودى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفلوميسينى البرازيلى

تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.