نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. شاهد أرقام محمود كهربا في كأس العالم للأندية قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فلومينينسي في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين، على استاد الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وكان النادي الأهلي تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية عقب تخطي الاتحاد السعودي في الدور ربع النهائي بالفوز عليه بنتيجة 3-1.

ويعول الجهاز الفني لـالأهلي على مجموعة مميزة من اللاعبين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد بطل البرازيل على رأسهم محمود كهربا والذي يعيش فترة انتعاشة كروية حاليًا، وتضع عليه الجماهير أمالًا عريضة للوصول للنهائي.

أرقام كهربا في كأس العالم للأندية

خاض كهربا 5 مباريات مع الأهلي في 3 نسخ ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد فلومينينسي البرازيلي.

ونجح كهربا في صناعة 3 أهداف خلال مشاركاته السابقة بكأس العالم للأندية بواقع هدف في النسخة الماضية، بينما أرسل تمريرتين حاسمتين في مباراة الاتحاد السعودي في افتتاح مشوار فريقه بنسخة هذا العام وقاده للفوز 3-1.

وحصل مع الأهلي على الميدالية البرونزية على حساب فريق بالميراس البرازيلي في عام 2021، بينما حصل مع الفريق على المركز الرابع النسخة الماضية، ويبحث عن انجاز جديد في نسخة هذا العام.