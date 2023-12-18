دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الوداد المغربي وسيمبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الوداد المغربي، ضيفا ثقيلا على حساب فريق سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في دار السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الوداد المغربي وسيمبا

وكان فريق الوداد قد نجح في تحقيق الفوز على حساب فريق سيمبا، بنتيجة هدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدف زكريا دراوي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ويحل فريق الوداد في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحل فريق سيمبا في المركز الأخير برصيد نقطتين، ويتصدر أسيك ميموزا تلك المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي جلاكسي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

تُقام المباراة بين فريقي الوداد المغربي وسيمبا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن الوداد المغربي قد خسر نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد فريق الأهلي، وذلك بعد الهزيمة بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.