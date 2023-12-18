نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة مازيمبي ونواذيبو والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق مازيمبي الكونغولي مع فريق نواذيبو الموريتاني، يوم الثلاثاء المقبل 19 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مازيمبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة مازيمبي ونواذيبو

تُقام المباراة بين فريقي مازيمبي ونواذيبو في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

انتهت مباراة الذهاب بين فريقي مازيمبي ونواذيبو في الجولة الثالثة، بنتيجة التعادل سلبيا في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- صن داونز - 4 نقاط.

2- مازيمبي - 4 نقاط.

3- نواذيبو - 4 نقاط.

4- بيراميدز - 4 نقاط.

وتشهد تلك المجموعة منافسة نارية بين الأربعة فرق، حيث كل الأندية حققت نفس النقاط قبل بداية الجولة الرابعة.