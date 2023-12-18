نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وأوراوا في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق اوراوا ريد دياموندز، وذلك في المباراة القادمة من عمر بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد اوراوا في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مبارة مانشستر سيتى القادمة مع نظيره فريق أوراوا الياباني، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، وذلك في صافرة حكم مباراة مان سيتى ضد أوراوا الياباني، فى الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت السعودية.

وكان فريق مانشستر سيتي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق كريستال بالاس، بهدفين لكل منهما في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية بشكل حصري ومباشر عبر شاشاتها المختلفة