نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أوراوا في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في مواجهة قوية مع نظيره فريق أوراوا الياباني، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد اوراوا في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مبارة مانشستر سيتى القادمة مع نظيره فريق أوراوا الياباني، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، وذلك في صافرة حكم مباراة مان سيتى ضد أوراوا الياباني، فى الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت السعودية.

وكان فريق مانشستر سيتي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق كريستال بالاس، بهدفين لكل منهما في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أوراوا

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، مانويل آكانجي، جوسكو جفارديول

وسط الملعب: رودريجو، برناردو سيلفا، فيل فودين

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جاك جريليتش، جيريمي دوكو

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية بشكل حصري ومباشر عبر شاشاتها المختلفة