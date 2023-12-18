نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأوروا في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة القوية والمرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق أوراوا مساء اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد اوراوا في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مبارة مانشستر سيتى القادمة مع نظيره فريق أوراوا الياباني، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، وذلك في صافرة حكم مباراة مان سيتى ضد أوراوا الياباني، فى الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت السعودية.

وكان فريق مانشستر سيتي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق كريستال بالاس، بهدفين لكل منهما في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية بشكل حصري ومباشر عبر شاشاتها المختلفة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأوراوا

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500