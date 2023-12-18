نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإيطالية عن موعد مباراة أتلانتا وساليرنيتانا وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة أتلانتا وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة أتلانتا وساليرنيتانا يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 على إستاد جيويس معقل أتلانتا وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتمتلك قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق بث مباريات الكالتشيو الإيطالي لمدة ثلاثة مواسم قادمة عبر قنواتها المفتوحة على نايل سات. ويستعرض دوت الخليج الرياضي تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة للدوري الإيطالي 2024.

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12091. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 6/5

وكان ساليرنيتانا قد خسر من بولونيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما فاز بولونيا على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

يحتل بولونيا المركز الرابع برصيد 28 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل ساليرنيتانا المركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط.

موقف بولونيا وساليرنيتانا في جدول الدوري الإيطالي

احتل بولونيا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 54 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 12 مباريات وخسر 12 مباراة.

في حين احتل ساليرنيتانا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 42 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 9 مباراة وتعادل في 15 مباريات وخسر 14 مباريات.