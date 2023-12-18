انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الاثنين 18 ديسمبر والقنوات الناقلة.. أهمهم الأهلي وفلومينينسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مما لا شك فيه إن جدول مباريات اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة من أهم الأشياء الذي ينتظرها الكثير من المتابعين، حيث أنه يضم عدد كبير من اللقاءات الهامة في الدوريات الكبرى، ومن أهمها مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي، وذلك يأتي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وهذا بجانب المواجهة الخاصة بـ جيرونا أمام ديبورتيفو آلافيس في الدوري الإسباني.

مباريات اليوم

ونحرص على تقديم مباريات اليوم الاثنين في البطولات العالمية وكل اللقاءات العربية، ويحتوى اليوم عدد كبير من المباريات الهامة والحماسية وبشكل خاص في وجود نصف نهائي كأس العالم للأندية، وهي من أكثر الأشياء الهامة والذي يريد أن يعرفها جميع عشاق الساحرة المستديرة، والجميع يريدون متابعة كل ما هو جديد ومميز على شاشة العديد من القنوات المختلفة.

جدول مباريات اليوم

ويعتبر جدول مباريات اليوم الاثنين من أهم المباريات الهامة ويتابع الجميع فيها نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الكثير من الفرق، وأيضاً تقدم مباراة وحيدة في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني وهي التي يكون فيها لقاء جيرونا وألافيس، وأما عن الدوري الإيطالي فإنه سوف يلعب أتالانتا مع ساليرنيتانا وغيرها الكثير من المباريات واللقاءات الأخرى، ويشاهدها الجميع بشكل مستمر، وتبث عدد كبير من اللقاءات الهامة التي يريد أن يشاهدها الجميع باستمرار على مدار اليوم.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

فلومينينسي X الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جيرونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتالانتا X ساليرنيتانا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

سبورتنج لشبونة X بورتو – الساعة 10:15