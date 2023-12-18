نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار المونديال.. الأهلي في مواجهة نارية أمام فلومينينسي ومفاجأة مدوية بشأن حكم مانشستر سيتي وأوراو وموديست "أوت" بأمر الفيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عاشقي كرة القدم عن ملخص أخبار سريعة عن مونديال الأندية 2023، تشمل الأحداث التي تناولها اليوم.

ويقدم لكم "دوت الخليج الرياضي" ملفًا موجزًا بعنوان "ملخص أخبار المونديال" نتناول فيه أهم ما جاء من أحداث خبريًَا وفنيًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.



هنا المونديال| لاعب ليس من الجيل الحالي.. أكثر لاعبي العالم خوضًا لدقائق اللعب بكأس العالم للأندية

- أكثر اللاعبين مشاركة بالدقائق في مونديال الأندية

وتربع المدافع الدولي السابق للنادي الأهلي، وائل جمعة، على صدارة إنجازا جديدا بالمونديال، حيث أصبح أكثر لاعب مشاركة بعدد الدقائق في المونديال حتى الآن برصيد (1020 دقيقة)

بينما جاء في المرتبة الثانية حسين الشحات في كل مشاركاته مع الأهلي والعين الإماراتي برصيد (970 دقيقة)، وجاء ثالثا حسام عاشور برصيد(882 دقيقة)، وجاء في المركز الرابع محمد هاني برصيد(871 دقيقة).



ألو مونديال.. خليلوزيتش.. فوز الأهلي على اتحاد جدة ليس مفاجأة مانشستر سيتي قد لا يفوز بكأس العالم

وواصل: "فوز الأهلي على اتحاد جدة ليس مفاجأة، بل المفاجأة كانت في النتيجة الكبيرة، من الوارد أن يتخطى الأهلي فلومينينزي في المباراة المقبلة فكل شيء وارد".



واختتم تصريحاته: "مانشستر ستي قد لا يفوز بكأس العالم للأندية، لأن الأندية التي تتوج بدوري أبطال أوروبا تأتي إلى كأس العالم مجهدة جدا".

قبل نصف النهائي.. ترتيب الهدافين في كاس العالم للأندية 2023



- ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

1- كريستيانو رونالدو – 7 أهداف

2- جاريث بيل – 6 أهداف

3- لويس سواريز – 5 أهداف

4 – ليونيل ميسي – 5 أهداف

5- كريم بنزيما – 5 أهداف

6- سالم الدوسري – 4 أهداف

7- حسين الشحات -- 4 أهداف.

- حكم مباراة مانشستر سيتي واورواو ريد

وفجر الإعلامي الرياضي "أحمد العجلان"، مفاجأة مدوية حول هدية حكم مواجهة مانشستر سيتي وأوراو الياباني.

حيث نشر العجلان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "إكس": "تعيين الحكم السعودي محمد الهويش حكمًا لمواجهة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني في نصف نهائي ‎كأس العالم للأندية".

عاجل.. شوبير يحسم مصير كهربا أمام فلومينينسي بكأس العالم للأندية



أكد أحمد شوبير قي تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على أذاعة "أون سبورت أف أم":"محمود كهربا جاهز بشكل طبيعي لمباراة فلومينينسي البرازيلي وغير مصاب واللاعب شعر فقط بثقل في العضلة الخلفية وسيكون جاهز للمباراة".



هنا المونديال.. موديست "أوت" بأمر الفيفا فمن البديل في عقل كولر؟

وأخطر الفيفا، إدارة النادي الأهلي بإيقاف الفرنسي موديست مباراتين بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة وطرده في الدقائق الأخيرة أمام إتحاد جدة السعودي.



مونديال الأندية.. مارسيل كولر يحاضر اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي

عقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة نظرية للاعبي الأهلي، قبل انطلاق المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأحد على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص كولر على الحديث مع لاعبي الأهلي على الخطة التي ينوي الاعتماد عليها في مواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا الإثنين، وكذلك أسلوب اللعب الذي سيعتمد عليه في تلك المواجهة المهمة والصعبة بمونديال الأندية.

