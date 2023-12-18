نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضحية رقم (3).. الرباط الصليبي يضرب نجما جديدا داخل ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، خبرا صادما لجماهير وعاشقي الفريق، بعد إصابة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بالرباط الصليبي مساء أمس أثناء مباراته أمام فياريال ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الليجا.

واكتسح العملاق المدريدي نظيره فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف، ليواصل اعتلاء صدارة جدول الترتيب.

- إصابة الابا بالرباط الصليبي

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد بيانا رسميا، أعلن فيه إصابة المدافع النمساوي ديفيد ألابا، بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وخضوعه لجراحة عاجلة في الأيام القادمة.

وتعتبر تلك الإصابة هي الثالثة التي تضرب صفوف الميرنجي في الموسم الحالي، حيث سبقه كل من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي ايدير ميليتاو.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي صاحبة حقوق وملكية بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني 2023-2024، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعبر مختلف الأقمار الصناعية.

