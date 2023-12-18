نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عملاق سعودي يرصد التعاقد مع الشناوي بمبلغ ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن اهتمامات نادي ضمك السعودي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ضمك السعودي يرصد التعاقد مع الشناوي بمبلغ ضخم

وأكدت تقارير صحفية سعودية، أن نادي ضمك سيكون مستعد لتقديم عرضًا إلى النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي، لضم محمد الشناوي مقابل 5 ملايين دولار.

وأضافت: "الفريق السعودي يرغب في تدعيم مركز حراسة المرمى والشناوي هو الهدف الأول لدى النادي والجهاز الفني، وسوف يتم التفاوض من اجله عقب نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة المشعة، في مباراة مرتقبة لدى الجماهير الحمراء.