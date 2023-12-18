تين هاج يتحدى ليفربول: كان بإمكاننا الفوز عليهم في هذه الحالة

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، تصريحات مثيرة عقب تعادل فريقه مع نظيره فريق ليفربول سلبيا في المباراة الماضية التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تين هاج يتحدى ليفربول بتصريحات نارية

وأكد إريك تين هاج في تصريحاته لراديو بي بي سي عقب مباراة مانشستر يونايتد وليفربول: "أرى أن اي نقطة نحصل عليها في المباريات ستكون مهمة بالنسبة لنا، ولكن كرة القدم تتعلق بالنتائج فقط".

وتابع: "كان من السهل تحقيق الفوز على ليفربول، في حالة إذا استفدنا من الفرص التي أتيحت لنا".

ثم أشار: "تمكنا من الحصول نقطة هامة في مشوارنا بالبطولة، وأشعر بالسعادة لذلك، نظرا لأن فريق ليفربول يمتلك فريق رائع، ويلعب بأداء جيد تحديدا في ملعب أنفيلد كانوا يسجلون دائما، ولكننا منعناهم من ذلك، كما أن اللاعبين الذين تواجدوا على أرض الملعب كانوا جيدين"

وأوضح: "كرة القدم تتعلق بالتنظيم الجيد والمدافعين المميزين، واللوم الذي اوجهه للاعبين هو عدم التمرير داخل منطقة الجزاء، للضغط على الخصم وهذه هي الخطوة التالية التي يجب علينا اتخاذها".

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول ارتفع رصيده في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بينما جاء مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 25 نقطة

