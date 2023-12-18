نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. من يُبطل مفعول كينو في مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهة حاسمة وقوية أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فلومينيزي البرازيلي، مساء اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق الأهلي؛ قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويعد النجم الدولي كينو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي البرازيلي، ولاعب فريق بيراميدز السابق، من أخطر اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق، والذي من المتوقع أن يبدأ بشكل أساسي في مباراة اليوم أمام النادي الأهلي.

من يتمكن من إيقاف كينو في الأهلي؟

واستقر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، على مشاركة اللاعب محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، بشكل أساسي في مباراة اليوم، حيث يتمكن من إيقاف كينو، والحد من خطورته على المرمى.

ومن المتوقع أن يدخل فريق الأهلي مباراة اليوم إمام فلومينينسي البرازيلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد عبد المنعم كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم، وتنقل مباراة الأهلي ضد فلومينينسي عبر قناة SSC1 HD؛ وقناة ssc 5.

