نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستمرا في القتال.. نيمار يتحدى الجميع ويفاجي جماهير الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خوض برنامجه التأهيلي الأخير من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة.

وتعرض نيمار لتلك الإصابة، أثناء خوض مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، مع منتخب السامبا، لتكتب نهاية موسمه الأول داخل قلعة الزعيم السعودي.

- نيمار يوجه رسائل جديدة

وظهر نيمار عبر مقطع فيديو وهو يخوض جانبا من التدريبات التأهيلية من الإصابة اللعينة التي لحقت به، حيث يتحدى الجميع بشأن عودته إلى الملاعب من جديد في وقت قياسي.

وقام نيمار بكتابة بعض الكلمات على مقطع الفيديو والتي تضمنت: "دون ألم لا يوجد علاج، ودون السقوط لا مجال للنهوض، ودون صعوبات لن توجد إرادة الفوز، أنا مستمر في القتال".

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

وتعتبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية(SSC)، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024، مباشرة عبر قنواتها المختلفة داخل المملكة العربية والشرق الأوسط، وعبر مختلف الأقمار الصناعية.