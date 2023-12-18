نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. من الأغلى؟ شاهد القيمة التسويقية للنادي الأهلي قبل نصف نهائي كأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير وعاشقي النادي الأهلي، انطلاق صافرة مباراة المارد الأحمر ضد منافسه البرازيلي فلومينيسي، بطل أمريكا الجنوبية، في معركة حسم بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ووصل الأهلي إلى هذا الدور، عقب اجتياز عقبة صاحب الأرض والجمهور نادي اتحاد جده السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الماضية.

- موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

ومن المقرر أن تلعب مواجهة الأهلي وفلومينينسي بدور نصف نهائي مونديال الأندية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- القيمة التسويقية للأهلي قبل مواجهة فلومينيسي

وتعتبر القيمة التسويقية لبطل إفريقيا أقل أكثر من ضعفين أو ثلاثة أضعاف قيمة منافسه، حيث يبلغ حجم القيمة التسويقية للأهلي قبل مواجهة فلومينيسي 30،4 مليون يورو.

كما يمتلك الأحمر 3 لاعبين فقط في تشكيلته فوق سن 30 و8 لاعبين تحت هذا السن، حيث يبلغ متوسط أعمار الفريق 25.9.

تردد قنوات السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

