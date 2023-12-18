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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة من طابع خاص تجمع بين فريقي الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

ألو مونديال.. حسام البدري لـ "دوت الخليج الرياضي": عامل السن يرجح كفة الأهلي على فلومينينسي والنهائي سيكتب التاريخ لمارسيل كولر

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" على مدار مونديال الأندية عدد كبير من الخدمات الصحفية الرقمية أبرزها (صباح المونديال - ساندوتش المونديال - كاميرا المونديال - ملحص أخبار المونديال) وغيرها، لتقديم تغطية متكاملة لمباريات البطولة المهمة على أرض المملكة العربية السعودية.

وحل حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، ضيفًا على الاستديو التحليلي لـ "دوت الخليج الرياضي".

أكد البدري، أن المارد الأحمر قادر على التأهل لنهائي بطولة كأس العالم للأندية على حساب فريق فلومينينسي البرازيلي.

وقال مدرب الأهلي السابق في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "الأهلي حاليا لديه فرصة أكبر من أي مرة أخرى للوصول لنهائي المونديال، الفريق حاليا يملك أفضلية رائعة ولاعبين على أفضل مستوى".

وتابع: "الأهلي قدم مباراة رائعة أمام اتحاد جدة ومثالية أمام فريق يمتلك نجوم على ملعبه، وحاليا أرى بأن الأهلي قادر على هزيمة بطل أمريكا الجنوبية".

وأضاف: "فريق فلومينينسي يمتلك لاعبين مميزين، ولكن اعتقد بأن عامل السن الكبير في الفريق سوف يكون في مصلحة النادي الأهلي".

واختتم مدرب الأهلي السابق: "أتوقع أن يتأهل الأهلي لنهائي المونديال وكتابة تاريخ جديد مع المدرب السويسري مارسيل كولر".

من المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وفلومنينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بالسعودية، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من: