نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألو مونديال.. طارق السعيد لـ "دوت الخليج الرياضي": هذه الخطة تضمن الأهلي في نهائي كأس العالم للأندية وعبور فلومينينسي البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، صوب مباراة مهمة اليوم تجمع بين فريقي الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" على مدار مونديال الأندية عدد كبير من الخدمات الصحفية الرقمية أبرزها (صباح المونديال - ساندوتش المونديال - كاميرا المونديال - ملحص أخبار المونديال) وغيرها، لتقديم تغطية متكاملة لمباريات البطولة المهمة على أرض المملكة العربية السعودية.

وحل طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، ضيفًا على الاستديو التحليلي لـ "دوت الخليج الرياضي".

أكد طارق السعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، أن توقعاته لمباراة الفريق الأحمر أمام فلومينينسي البرازيلي، أنها ستكون مباراة صعبة أمام خصم يمتلك خبرات كبيرة في تلك المواقف.

وقال السعيد في تصريحات خاصة لـ "لفجر الرياضي": "الأهلي يجب أن يؤمن دفاعاته في بداية المباراة".

وتابع: "خطة الأهلي باللعب على المرتدات مثل مباراة اتحاد جدة، ستكون الأنجح خاصة وأن الثلاثي الهجومي كهربا وبيرسي تاو والشحات قادرين على فعل هذا بشكل جيد".

واستطرد: "لو الأهلي أحرز الهدف الأول في اللقاء أتوقع بأنه سيتأهل وأن تكون المباراة أسهل عليه، خاصة لو جاء الهدف مبكرا، فهذا الهدف سيمنح الأهلي أفضلية مبكرة للدفاع بشكل جيد، وأن الفريق البرازيلي سيفتح خطوطه".

واختتم السعيد قائلًا: "لاعبو الأهلي لديهم فرصة كبيرة للوصول لنهائي البطولة، خاصة في ظل تغير نظام البطولة الذي سيكون أصعب عن النسخ الحالية".

من المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وفلومنينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بالسعودية، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

