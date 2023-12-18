انت الأن تتابع خبر " اتفرج من بيتك ببلاش" قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفريق فلومينينسي البرازيلي اليوم تتصدر محركات البحث، خاصة بعد الإعلان على وجود ثلاث قنوات سوف يتم من خلالها عرض المباراة بشكل مجاني، وسوف نرصد لكم مختلف التفاصيل بشأن موعد المبارات والقنوات الناقلة لها.

قنوات مفتوحة ناقلة لمبارات الأهلي وفلومينينسي

يتم بث مباراة الأهلي وفريق فلومينينسي البرازيلي اليوم على قناة SSC والتي لديها حق حصري بعرض المباراة على مختلف القنوات الخاصة بها، وذلك لمختلف مباريات كأس العالم للأندية، وفي نفس الوقت قد تم الإعلان رسميًا على وجود ثلاث قنوات على أقمار صناعية مختلفة سوف يتم من خلالها عرض المباراة بشكل مجاني، وذلك حتى يتمكن جميع المشجين في جميع أنحاء الوطن العربي من الإستمتاع بمشاهدة القناة، وتتمثل هذه القنوات في الآتي:

قناة Varzesh HD:

والتي تقوم بعرض المباراة في تمام الساعة الـ 8 مساء وذلك على القمر الصناعي إنتل سات 62 شرق، من خلال تردد 11555، والاستقطاب رأسي، ومعدل الترميز 30000 والتي يتم من خلالها بث القناة بجودة عالية.

قناة Football HD:

يتم بث المباراة اليوم من خلالها بشكل مجاني وذلك على قمر الياه سات عبر تردد 11785، والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500، يمكن ضبط القناة من خلال البيانات الخاصة بها والاستمتاع بمشاهدة القناة بجودة عالية.

قناة CBC Sport HD:

أيضًا يتم بث المباراة اليوم عبر قناة CBC Sport HD ويمكن الأستمتاع بمشاهدة المباراة، وذلك وفقًا لتردد القناة وهو 11135 عبر القمر الصناعي Europe star1، الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.

كل ما تحتاج إليه أن تقوم بضبط القناة وفقًا للبيانات الخاصة بها وسوف تستمتع بمشاهدة القناة من المنزل بجود HD.

موعد مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي

سيتم عرض المباراة اليوم الأثنين الموافق 18 من ديسمبر 2023، وذلك وفقًا للمواعيد الآتية:

الساعة الـ 8:00 مساء في مصر.

الساعة الـ 9:00 مساء في السعودية.

الساعة الـ 10:00 مساء في الإمارات.

في تمام الساعة الـ 9:00 مساء بتوقيت الكويت.

في تمام الساعة الـ 6:00 مساء بتوقيت الجزائر.

وتعرض في تمام الساعة الـ 6:00 مساء بتوقيت المغرب.

في تمام الساعة الـ 7:00 مساء بتوقيت تونس.

ستعرض المباراة في تمام الساعة الـ 9:00 مساء بتوقيت الأردن.

توقعات مباراة الأهلي اليوم

من المتوقع أن المباراة سوف تكون قوية بل أنها ستكون من أقوى المبارات في نصف نهائي مونديال الأندية 2023، وذلك لأن كلا الفريقين لديهم لاعبيين مميزين، وفريق النادي الأهلي يسعى للفوز في المباراة حتى يتمكن من الصعود للمباراة النهائية لأول مرة، وفريق فلومينينسي البرازيلي يسعى إلى تحقيق حلمه في البطولة خاصة وأنها المشاركة الأولى له، كما أن لديه لاعبين مميزين من بينهم لاعب ريال مدريد السابق وهو مارسيلو، ولديه لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق وهو فيليبي ميلو مما يعني أن المباراة سيكون بها الكثير من الحماس والتحدي من الدقيقة الأولى.