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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

قبل مواجهة فلومينينسي.. ماذا يفعل الأهلي أمام الأندية البرازيلية

وتقام مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة المشعة، في مباراة مرتقبة لدى الجماهير الحمراء.

وتعد الكرة البرازيلية ليست بالغريبة على النادي الأهلي، حيث سبق وأن واجه العديد من الأندية البرازيلية في بطولة كأس العالم للأندية، منذ أولى مشاركاته بالبطولة.

ونرصد قبل مواجهة فلومينينسي ما فعله الأهلي من قبل في المواجهات السابقة بالتقرير الآتي:

أولى المواجهات عندما التقى الأهلي نظيره إنترناسيونال في عام 2006 في نصف النهائي، بالبطولة التي أقيمت في اليابان وتحديدًا على الملعب الأولمبي يوم 13 ديسمبر، وخسر بهدفين مقابل هدف وحيد أحرزه أمادو فلافيو مهاجم الفريق السابق.

التقى الأهلي بعد ذلك نظيره كورينثيانز في بطولة كأس العالم للأندية في اليابان أيضًا على ملعب تويوتا وتحديدًا في 12 ديسمبر 2012، وخسر الفريق بهدف دون رد.

وكانت بطولة عام 2020، شهدت الانتصار الأول للنادي الأهلي على فريق برازيلي، والتي كانت ضد بالميراس في عام 2020 في دور نصف النهائي، يوم 11 فبراير 2021 على استاد المدينة التعليمية في قطر، وانتهت بالفوز بركلات الترجيح 3-2.

تكررت المواجهة بين الأهلي وبالميراس مرة أخرى في 2021 وفي نصف نهائي البطولة أيضًا، ولكنه خسر بهدفين دون رد، في 8 فبراير 2022 على استاد آل نهيان في الإمارات.

وكانت آخر مواجهات الأهلي أمام الفرق البرازيليى ضد فلامنجو ف في نسخة 2022 على تجديد المركزين الثالث والرابع، وخسرها المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين وكانت في في 11 فبراير الماضي على ملعب طنجة في المغرب.