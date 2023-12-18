انتصار ثان أم هزيمة خامسة.. هل يكسر الأهلي شوكة الأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية؟ (تقرير)

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى كسر شوكة الأندية البرازيلية، عندما يلتقي منافسه فلومينينسي البرازيلي، اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الأهلي الذي تخطى عقبة اتحاد جدة 3-1 في ربع النهائي، سيلتقي فلومينيينسي في الثامنة مساء اليوم الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في السعودية.

الأهلي الذي صعد إلى نصف النهائي السادس في تاريخه بكأس العالم للأندية 2023، بعد نسخ 2006، 2012، 2020، 2021 و2022، وحقق البرونزية ثلاث مرات، يرغب في كسر شوكة الأندية البرازيلية، والصعود إلى نهائي المونديال لأول مرة في تاريخه.

5 مواجهات سابقة

الأهلي واجه الفرق البرازيلية في 5 مباريات بكأس العالم للأندية، وحقق الانتصار في لقاء وحيد، بينما تلقى الخسارة في أربع مواجهات.

لعب الأهلي أمام إنترناسيونال في كأس العالم للأندية موسم 2006-2007، وخسر 1-2، أما المباراة الثانية كانت أمام كورينثيانز في 2011-2012، وخسر الأحمر بنتيجة 0-1.

وفي اللقاء الثالث، فاز الأهلي على بالميراس، موسم 2020-2021، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفي نسخة 2021-2022، لعب الأهلي أيضا أمام بالميراس، وفاز الفريق البرازيلي بنتيجة 2-0، بينما في المواجهة الأخيرة التي شهدتها النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، خسر المارد الأحمر بنتيجة 2-4، على يد فريق فلامنجو.

ليبقى السؤال.. هل ينجح الأهلي في كسر شوكة الأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية، بانتصار ثان أم يتلقى هزيمة خامسة؟.