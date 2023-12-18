نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتحدى نابولي وقمة بين أتلتيكو وإنتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، اليوم الإثنين، عن مواجهة قوية تجمع بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، فيما يلتقى باريس سان جيرمان مع ريال سوسييداد، وبرشلونة مع نابولي.

في ما يلي القرعة:



بورتو أمام آرسنال

نابولي أمام برشلونة

باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد

إنتر ميلان أمام أتلتيكو مدريد



إيندهوفن أمام بروسيا دورتموند

لاتسيو أمام بايرن ميونخ

كوبنهاجن أمام مانشستر سيتي

لايبزيج أمام ريال مدريد

مواعيد مباريات دور الـ16



مباريات الذهاب ستقام أيام 13 و14 و20 و21 من فبراير



- مباريات العودة ستقام في الخامس والسادس و12 و13 من مارس



- ستقام مباريات الذهاب على أرض الأندية المذكورة أولًا.