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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحقيق إنجازًا تاريخيًا جديدًا، عندما يشارك امام فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأصبح حسين الشحات أكثر لاعب فى تاريخ كأس العالم للأندية مشاركة فى المباريات برصيد 13 مباراة، وحال مشاركته الليلة سيرفع رصيد مشاركاته إلى 14 مباراة.

حسين الشحات ينتظر إنجازا تاريخيا جديدا في كأس العالم للأندية

وشارك الشحات في كأس العالم للأندية 13 مباراة كأكثر اللاعبين في البطولة مسجلًا حضوره، بواقع 4 مباريات مع العين الإماراتي و9 مع المارد الأحمر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة المشعة، في مباراة مرتقبة لدى الجماهير الحمراء.

