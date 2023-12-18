نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في دوري أبطال أوروبا.. نزلها الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ مع نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي.

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الأهلي، مع نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق الأهلي نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي

تي في 5" التركية الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي

القمر: تركسات 42 شرقا

التردد: 12356

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 7100

قناة "تي في 8" التركية الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي

القمر: تركسات 42 شرقا

التردد: 12346

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 9600

قناة فارزيش الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي

القمر: عربسات 26 شرقا

التردد: 12265

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

