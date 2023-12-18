نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال: له 4 أعين داخل الملعب ويتنافس عليه كبار أوروبا.. من هو أخطر تهديد من فلومينيسي على الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة حاسمة في مشوار الفريق بكأس العالم للأندية 2023، أمام فريق فلومينيسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، مساء اليوم الاثنين في نصف نهائي المونديال.

ونجح المارد الأحمر في إقصاء صاحب الأرض والجمهور اتحاد جدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

- من هو أخطر لاعب في فلومينيسي

ويتميز فريق فلومينيسي بطريقة لعب خاصة تعتمد على اللا مركزية داخل الملعب وتبادل الأدوار في الناحية الهجومية، في ظل المهارات الفنية الكبيرة لدى نجوم الفريق.

ولكن يبقى أندريه تريندادي لاعب وسط فلومينينسي، هو كلمة السر الأخطر على الأهلي حيث يعتبر صاحب الرقم 7، أحسن ممرر للكرات في الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس (2348) تمريرة صحيحة في الدوري البرازيلي، بالإضافةإلى (854) تمريرة صحيحة في كوبا ليبرتادوريس.

كما بعتبر أندريه هو أغلي لاعب في القيمة التسويقية للفريق البرازيلي برصيد (25) مليون يورو، اللاعب صاحب ال 22 عام لديه عروض من أندية أوروبية كبيرة، كما أن المدرب بيعتمد عليه في بناء الهجمه والتدرج بالكورة وهو الذي يقود فكرة التحميل العددي في جبهه مع مارسيلو الظهير الأيسر.

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