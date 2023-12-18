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أحمد جودة - القاهرة -

أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز

ويحل صن داونز ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي الأزرق في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ويظهر صن داونز في اللقاء بقميصه الأساسي، الأصفر في الأزرق، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الوردي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، واللواء هشام زايد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

