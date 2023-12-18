نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشحات يكشف كواليس حديث كولر قبل مواجهة اتحاد جده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حواره على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أهمية وصعوبة مواجهة اليوم أمام نظيره فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

- الشحات يكشف عن حديث كولر قبل مواجهة الاتحاد

وأكد نجم الأهلي:" خوضنا مواجهة الاتحاد بنجاح لأننا احترامنا الخصم جيدا وهذا حدث من جانبهم داخل الملعب، الاحترام كان متبادل بين الجانبين، وكنا نعلم أننا نواجه فريق عالمي".

وتابع:" كولر أكد علينا أكثر من مرة ضرورة احترام الاتحاد لأنهم يملكون لاعبين رائعين وأشار اننا مثلهم رائعين، الخبرة التي نملكها من المشاركة في المونديال رجحت كفتنا".

وأضاف:" بالطبع كل لاعب يحلم بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، كانت اسعد لحظاتي عندما وصلت إلى هذا الدور مع العين الإماراتي، لدينا هدف مبير وهو وضع بصمة بارزة في البطولة قبل تغيير شكلها للنظام الجديد".

وأختتم:" كولر طور كثيرا من أداء النادي الأهلي، وتحقيق 5 ألقاب في الموسم الماضي إنجازا كبيرا، حزنا لخسارة لقب السوبر ولكن كان دافع قوي لنا لمواصلة المسيرة".

