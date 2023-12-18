نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. مهارة تاو ونظرة أفشة وابتسامة معلول وحركة محسن أبرز صور الأهلي قبل مواجهة فلومينينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضرب النادي الأهلي موعدًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على نادي الاتحاد السعودي.

والتقطت كاميرا المونديال أبرز ريأكشنات اللاعبين قبل مواجهة فلومينينسي، اليوم الإثنين، حيث مهارة تاو مع الكرة، ونظرة أفشة الحادة، وابتسامة معلول، وحركة صلاح محسن وهو يضع قدم على الأخرى.

موعد مباراة الاهلى وفلوميسينى البرازيلي بكأس العالم للأندية

يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليًا فى السعودية

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفلوميسينى البرازيلى

تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

تاريخ مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية

شارك الأهلي في مونديال الأندية، كثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، حيث شارك في البطولة في 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.