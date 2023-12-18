نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. أحمد الطيب يستفز جمهور الأهلي وتصريحات قوية من حسين الشحات ومواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأثنين 18-12-2023 في السطور التالية.

حسين الشحات: لهذا السبب كانت مواجهة بايرن ميونيخ أصعب من ريال مدريد



استعاد حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ذكريات مشاركاته السابقة في كأس العالم للأندية، سواء مع المارد الأحمر أو فريق العين الإماراتي، في تصريحاته على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتنطلق بعد ساعات قليلة، مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.

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أحمد الطيب يستفز جماهير الأهلي

يستعد فريق النادي الأهلي، لخوض مواجهة نارية أمام نظيره فلومينيسي البرازيلي، ضمن مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، مساء اليوم الاثنين.

وتأهل الأهلي إلى هذا الدور، عقب الفوز أمام نظيره اتحاد جدة السعودي في المباراة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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علي ماهر يدرس إقامة معسكر مغلق للمصري ببورسعيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره الإسماعيلي بالجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 1يناير المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

يدرس علي ماهر المدير الفني للنادي المصري إقامة معسكر مغلق للفريق ببورسعيد خلال الفترة المقبلة استعدادا لمواجهة أبناء الدراويش.

يستأنف الفريق البورسعيدي مرانه اليوم الأثنين على ملعب ستاد الكلية الحربية بعد العودة من الراحة السلبية.

قرر المدير الفني منح لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على الزمالك بهدف مقابل لاشئ بالجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز



أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل صن داونز ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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اختبار صعب لبرشلونة والسيتي وريال مدريد في نزهه.. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

انتهت أحداث قرعة دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، والتي حملت مواجهات من العيار الثقيل للفرق المتأهلة في نسخة البطولة هذا العام.

ويرغب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في الحفاظ على لقب البطولة في الموسم الماضي، عندما يخوض مباراة الدور الاقصائي أمام فريق كوبنهاجن الدنماركي.

- قرعة دوري أبطال أوروبا

بورتو × أرسنال.

نابولي × برشلونة.

باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد.

إنتر ميلان × أتليتكو مدريد.

بي إس في آيندهوفن × بروسيا دورتموند.

لاتسيو × بايرن ميونيخ.

كوبنهاجن × مانشستر سيتي.

لايبزج × ريال مدريد.

