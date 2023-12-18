نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال.. كل ما تريد معرفته عن حكم نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب متابعي بطولة كأس العالم للأندية 2023، مباراة هامة تجمع بين الأهلي المصري أمام فلومينيسي البرازيلي وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة.

ويقود المباراة البولندي شيمون مارتشينياك، والذي بات يلقب برجل النهائيات، والذي أدار نهائي مونديال قطر 2022، وبالصدفة يقود مباراة هامة في تاريخ مونديال الاندية في نفس ذكرى نهائي مونديال قطر.

من هو شيمون مارتشينياك ؟

مارتشينياك من مواليد عام 1981، وتحديدا في مدينة بوتسك البولندية، ليبدأ مشواره التحكيمي حتى تقلد الشارة الدولية من الفيفا عام 2011

رجل النهائيات

البولندي لقب برجل النهائيات، وتحديدا بعد إدارة نهائي مونديال قطر 2022، والذي اقيم في 18 ديسمبر العام الماضي.

وابتسم الحظ للبولندي ليسند إليه قيادة نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2023 بين مانشستر سيتي وانتر ميلان، والذي توج به أبناء مدينة مانشتر.

وأدار مارتشينياك 22 مباراة الموسم الحالي، أشهر فبهم 105 بطاقة صفراء، واحتسب 10 ركلات جزاء.

ليس غريبا على الاهلي

حكم مباراة اليوم أدار مباراتين للمارد الأحمر من قبل الاولى



في نهائي كأس مصر والذي انتهى لصالح الزمالك، عام 2021،بفوز القلعة البيضاء 2-1، وأشهر حينها 8 بطاقات صفراء.

وفي يناير الماضي قاد مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري الماضي، والذي حسمها المارد الاحمر بثلاثية.

وأخيرا أدار مارتشينياك 31 مباراة في الدوري السعودي، بداية من العام 2015 حتى 2023 والذي عدد 125 بطاقة صفراء بجانب 8 بطاقات حمراء.

طاقم حكام مباراة اليوم

حكم مساعد أول: البولندي توماس ليستكيويتز.

حكم مساعد ثاني: البولندي آدم كوبسيك.

حكم رابع: الأمريكية توري بينسو.

حكم VAR: البولندي توماس كفياتكوفسكي.

مساعد VAR: الإسباني أليخاندرو هيرنانديز.

‏VAR أوفسايد: الفنزويلي خورخي أوريجو.