نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال.. حصاد مارسيل كولر مع الأهلي قبل مواجهة فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب متابعي بطولة كأس العالم للأندية 2023، مباراة هامة تجمع بين الأهلي المصري أمام فلومينيسي البرازيلي وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

أرقام كولر مع الاهلي قبل مواجهة فلومينيسي البرازيلي

قاد السويسري الفريق في 78 مباراة حتى الان، في مختلف المسابقات والذين جاءوا كالاتي:

40 بالدوري الممتاز – 19 مباراة في دوري أبطال إفريقيا – مباراتين بكأس السوبر المحلي – 7 مباريات بكأس مصر – 5مباريات بكأس العالم للأندية – 1 مباراة بكأس السوبر الأفريقي – 4 مباريات في دوري السوبر الإفريقي.

واستطاع السويسري تحقيق 52 انتصار اخرهم كان الانتصار أمام اتحاد جدة، بينما حقق التعادل في 19 مباراة، وهزم في سبع مباريات.

الاهلي سجل 144 هدف في مختلف المسابقات بقيادة مارسيل كولر، بينما استقبلت شباكه 46 هدف اخرهم هدف كريم بنزيما.

ألقاب الأهلي مع كولر

السويسري اكتسح جميع الالقاب الموسم الماضي والتي جاءت كالاتي:

لقب كأس مصر بعد الفوز على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ولقبين من السوبر الأول أمام الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، والثاني أمام بيراميدز بعد الفوز بهدف نظيف.

واستعاد كولر لقب جماهير الاهلي المفضل، الدوري المصري بعد عامين من الغياب عن القلعة الحمراء.

كمان توج بلقب دوري الابطال أمام الوداد بعد الفوز ذهابا بثنائية مقابل هدف، والتعادل ايابا بهدف لمثله.

وخسر السويسري لقب كأس السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة كما ودع بطولة الدوري الافريقي أمام صن داونز الموسم الحالي.