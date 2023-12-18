مكسيكو سيتي ـ د.ب.أ: توج فريق كلوب أميركا بلقب الدوري المكسيكي لكرة القدم، للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، عقب فوزه على تيجريس أونال 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في إياب الدور النهائي من المسابقة. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين طوال مجريات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب تيجريس أونال انتهت بالتعادل 1/1، ليتوج كلوب أميركا باللقب فائزا في مجموع المباراتين 4 / 1.

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