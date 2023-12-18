فـي الدوري الإسباني: ريال ينتزع الصدارة مؤقتا بفوز كبير على فياريال

مدريد ـ أ.ف.ب: صعد ريال مدريد إلى صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم مؤقتًا على حساب جيرونا مفاجأة الموسم وذلك بعد فوزه الكبير على ضيفه فياريال 4-1 على ملعب «سانتياغو برنبايو» في مدريد في المرحلة السابعة عشرة.

وسجّل الانجليزي جود بيلينجهام (25) والبرازيلي رودريجو (38) وابراهيم دياس (64) والكرواتي لوكا مودريتش (79) أهداف ريال مدريد، وخوسيه لويس موراليس (55) هدف فياريال. وعاد ريال مدريد الى سكة الانتصارات محليا عقب تعثره امام مضيفه ريال بيتيس 1-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 42 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا الذي يستضيف ألافيس الاثنين في ختام المرحلة. واستغل ريال مدريد تعثر غريمه التقليدي برشلونة امام مضيفه فالنسيا السبت 1-1، فابتعد عنه بفارق بتعد سبع نقاط. وعزز النادي الملكي سلسلته دون خسارة على ملعبه بـ19 مباراة متتالية، علما أن آخر سقوط له على ملعب سانتياغو برنابيو يعود الى ابريل الماضي. وافتتح الـ»ميرينجي» التسجيل سريعا وذلك عن طريق هدّافه بيلينغهام الذي ارتقى عاليا متابعا كرة عرضية متقنة من مودريتش (25). ورفع بيلينجهام (20 عاما و171 يومًا) رصيده الى 13 هدفا من 15 مباراة في صدارة هدّافي «لا ليجا»، وأصبح ثاني أسرع لاعب يسجّل هذا العدد من الاهداف في الدوري الاسباني خلال القرن الـ21 بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما يعد لاعب برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي الاسرع في 12 مباراة حسب إحصائيات أوبتا. وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة في الدقيقة 35 بإصابة مدافعه الدولي النمسوي دافيد ألابا في ركبته اليسرى فخرج بمساعدة طبيب النادي ومساعده قبل أن يدخل ناتشو مكانه.

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