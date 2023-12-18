6 أندية عربية تبحث عن العودة للمسار الصحيح بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة ـ د.ب.أ: تبحث 6 أندية عربية عن الخروج من نفق المعاناة مع انطلاق منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا لكرة القدم. وتنطلق منافسات تلك الجولة اليوم الثلاثاء في غياب الأهلي المصري (حامل اللقب)، الذي يشارك حاليا في بطولة كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية، وهو ما دفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لتأجيل مباراته مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الرابعة.

ويعاني بيراميدز المصري ونواذيبو الموريتاني في المجموعة الأولي المعقدة بحثاً عن التأهل لدور الثمانية بالبطولة، بينما يسعي الوداد البيضاوي المغربي لتدارك موقفه الصعب، حيث يحتل المركز الثالث بالمجموعة الثانية بعد رحيل مدربه عادل رمزي لسوء النتائج.

وتواجه 3 اندية عربية مأزقا صعبا في المجموعة الثالثة التي يتصدرها بيترو اتليتكو الأنجولي برصيد 7 نقاط، حيث يحتل الترجي التونسي المركز الثاني بأربع نقاط، بفارق نقطة أمام الهلال السوداني والنجم الساحلي صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وتقام اليوم 6 مباريات وهي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي مع نواذيبو، وبيراميدز مع صن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة الأولي، وسيمبا التنزاني مع الوداد، وأسيك ميموزا الإيفواري مع جوانينج جالاكسي البتسواني في المجوعة الثالثة، وبيترو أتليكو مع الترجي، والهلال مع النجم الساحلي في المجموعة الثالثة، فيما ستقام مباراة يانج أفريكانز التنزاني مع ميدياما الغاني بالمجموعة الرابعة بعد غد الأربعاء.

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة بحثاً عن فض لوغاريتمات المجموعة الاولي التي يتساوى كل فرقها في رصيد 4 نقاط، بينما منحت نسب التهديف صن داونز المركز الأول ويليه مازيمبي ثم نواذيبو الموريتاني واخيراً بيراميدز.

كما يفتقد بيراميدز أيضا خدمات رمضان صبحي في اللقاء، الذي مازال يعاني من الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة.

وفي المجموعة الثانية، يبحث الوداد البيضاوي عن تدارك موقفه الصعب حين يحل ضيفاً علي سيبما، بينما يواجه اسيك ضيفه جوانينج جالاكسي، ويتصدر أسيك المجموعة بـ7 نقاط، ويعني فوزه علي جالاكسي الحصول على بطاقة العبور للأدوار الإقصائية.

ويتواجد الوداد، وصيف النسخة الأخيرة للبطولة، في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط، فيما يحل سيمبا في المركز الأخير بنقطتين فقط.

وفي المجموعة الثالثة، سيكون الترجي علي موعد مع مباراة قوية حين يحل ضيفاً علي بيترو أتليتكو، بينما سيكون هناك لقاء عربي في المجموعة ذاتها بين الهلال والنجم الساحلي.