السيب يفوز على أهلي سداب فـي دوري عام السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

استطاع نادي السيب الفوز على نادي أهلي سداب بنتيجة 96-41، في المواجهة التي أقيمت على الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ضمن مباريات الدور الثاني لمنافسات دوري عام سلطنه عمان لكره السله للموسم 2023-2024 ، وبهذا الفوز يتصدر السيب الترتيب العام برصيد 20 نقطه. ونجح السيب في تسيير المباراة بشكل مثالي مما مكنه من تأمين الفوز وخاصة بعد فوزه في الفترات الثلاثة الأولى وبفارق كبير، ولم يسعف التعادل في الربع الرابع اهلي سداب لتغيير النتيجة رغم التكافؤ في الربع الأخير في التسجيل والأداء، نتيجة فارق النقاط في الفترات السابقة وقاد عدد من لاعبي السيب التسجيل ومنهم الأميركي بريس، وعبدالرحمن الشعيبي، ورشيد الوهيبي، ومازن الحديدي وحسان الفراجي.

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