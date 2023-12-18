منتخبنا الوطني اليد للصالات يلاقي اليوم نظيره الإيراني فـي أول اللقاءات الودية

استعدادا للمشاركة فـي التصفيات الآسيوية

يخوض اليوم منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد للصالات أولى مبارياته الودية أمام المنتخب الإيراني، وذلك في الساعة الرابعة عصرا بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك ضمن مرحلة إعداد المنتخبين للمشاركة في البطولة الآسيوية الحادية والعشرين لكرة اليد والتى تستضيفها مملكه البحرين خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير 2024، ضمن «التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في نسختها التاسعة والعشرين»، التي ستقام في ثلاث دول هي : (كرواتيا، والدنمارك والنرويج) خلال شهر يناير من العام 2025 حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الاولى التي تضم قطر والصين تايبيه والكويت أما المنتخب الايراني سيلعب في المجموعة مع منتخبات كوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا.

وتعد هذه المباراة الودية الثامنة التي يخوضها منتخبنا ضمن برنامج إعداده للبطولة والذي انطلق في شهر أغسطس الماضي، ففي شهر أكتوبر الماضي خاض المنتخب ثلاث مباريات على هامش المعسكر الذي اقيم في محافظة البريمي، حيث لعب مباراتين في مدينة العين الإماراتية مع نظيره الاماراتي فاز في الأولى وخسر الثانية، كما فاز في المباراة الثالثة على نادي الجزيرة الإماراتي وفي شهر نوفمبر الماضي لعب أربع مباريات مع المنتخب العراقي فاز في مباراة واحدة وخسر الثلاث تجارب الأخرى، وتعتبر تجربة اليوم أمام المنتخب الإيراني الثامنة، حيث سيخوض المنتخبان اربع تجارب ودية بينهم وهي فرصة مناسبة للطرفين لتجربة عناصرهم والوقوف على آخر التحضيرات الخاصة قبل موعد انطلاق التصفيات التى يطمح من خلالها الفريقان إلى تحقيق نتائج مشرفة، حيث ستكون المباراة الودية الثانية يوم غد الاربعاء في الساعة الرابعة عصراً على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر أما المباراة الثالثة ستكون يوم الجمعة الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والمباراة الرابعة ستقام يوم السبت القادم على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر الساعة الثامنة مساء .

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الجزائري مراد بوسبت ومساعدة نبيل البلوشي طلب في خطة الإعداد التى تقدم بها إلى مجلس الإدارة توفير 12 إلى 15مباراة ودية حيث يسعى المجلس إلى توفيرها من خلال استضافة المنتخبات المشاركة في البطولة بسلطنة عمان كذلك هناك اتصالات مكثفة يجريها المجلس لتوفير معسكر خارجي او استضافة منتخبات أخرى في البلاد لخوض تجارب أخرى تسبق البطولة.