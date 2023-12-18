نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجهاز الطبي للزمالك يتابع الأمور الطبية بفندق إقامة الفريق بأنجولا قبل مواجهة ساجرادا في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة على متابعة كافة الأمور الطبية في فندق الإقامة، قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتابع رئيس الجهاز الطبي كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة الطبية في الغرف والمطاعم وأماكن الجلوس، وكافة المأكولات والمشروبات بجانب التأكد من حصول جميع أفراد البعثة على كافة الأدوية الخاصة بالوقاية من الأمراض المستوطنة في إفريقيا.

ويخوض الفريق تدريبه الأساسي في السابعة مساء اليوم الاثنين على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، بعدما تلقى النادي إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بخوض الزمالك لتدريبه الأساسي اليوم الاثنين بدلًا من غدًا الثلاثاء في ظل انشغال الملعب باستضافة لقاء بترو أتلتيكو والترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أنجولا مساء أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

قائمة الزمالك لمواجهة بطل أنجولا

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم:سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

